«العدل»: إنشاء مأمورية للشهر العقاري بالفيوم

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، إنشاء مأمورية للشهر العقاري والتوثيق بمدينة يوسف الصديق، وتتبع مكتب الشهر العقاري بالفيوم ويكون مقرها عمارة رقم 38 أ عمارات المراقبة العامة لشؤون الخريجين بالفيوم.ويشمل اختصاص المأمورية المكونات الإدارية لمركز شرطة يوسف الصديق وكافة أعمال التوثيق المختلفة، على أن يعدل اختصاص مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بأبشواي بإخراج مركز شرطة يوسف الصديق بمكوناته الإدارية منها.كما قرر الوزير إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق الرمل ثان يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية ويكون مقره بشارع طارق بن زياد متفرع من شارع مصطفى شعبان من شارع أحمد أبو سليمان.ويختص الفرع بالحدود الإدارية لقسم شرطة الرمل ثان بحسب حدوده الإدارية ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، على أن يعدل اختصاص فرع توثيق الرمل بحيث يقتصر على قسم شرطة الرمل أول بإخراج النواحي الإدارية لقسم شرطة الرمل ثان منه وإدخالها ضمن اختصاصات فرع توثيق الرمل ثان.كما قرر الوزير تعديل القرار الوزاري رقم 8080 لسنة 2015 ليعمل فرع توثيق نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنصورة ثلاثة أيام من كل أسبوع وهي السبت والأربعاء والخميس.