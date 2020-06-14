وكيل «صحة مطروح» يتفقد مستشفى الأطفال التخصصي

قام الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بمرور مفاجئ على مستشفي الأطفال التخصصي، للتأكد من سير العمل وتواجد الأطقم الطبية وتقديم الرعاية الكاملة للمرضى.وتفقد وكيل صحة مطروح أقسام المستشفى المختلفة ومتابعة قسم الحضانات وتوافر المستلزمات والأدوية، موجها بتقديم خدمة طبية متميزة، أيضا أقسام مستشفى النساء والتوليد والتأكد من تواجد الأطقم الطبية.واستقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة الجديد، لتهنئته بتكليفه مع تأكيد دعم وتعاون المحافظة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.وناقش محافظ مطروح، خلال الاجتماع، تكثيف متابعة المستشفيات والخدمات الطبية، مؤكدا أهمية مراجعة كافة الأجهزة الطبية وكذلك القوى البشرية من الأطباء والتمريض، مشددا على التأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى في الأقسام المختلفة كالقلب والباطنة والكلى وغيرها، وعدم التقصير في تقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة للمرضى دون التأثر بمواجهة المستشفيات لتداعيات أزمة فيروس كورنا.