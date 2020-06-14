طلب التحريات في استغلال طفل وتصويره بملابس نسائية بالإسكندرية

قررت نيابة الأحداث بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام شاب باستغلال شقيقه وتصويره بملابس سيدات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحفظ على مقاطع الفيديو الخاصة بالواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مباحث الإسكندرية بقيادة اللواء شريف رؤوف، ورئيس مباحث الإسكندرية، يفيد بتمكن اللواء على ماجد، رئيس قسم الأحداث والعقيد رائد العليمى وكيل مباحث الاحداث، من ضبط الشاب "م.ا"، أثناء قيامه باستغلال شقيقه الأصغر فى تصوير فيديوهات بملابس سيدات ويجعله يرقص مما يخالف الآداب العامة.وأكدت التحريات صحة الواقعة وتبين أن المتهم يستغل شقيقه الأصغر ويطالبه بارتداء ملابس سيدات ويقوم بتصويره ورفع الفيديوهات على أحد مواقع التواصل الاجتماعى من أجل جذب عدد كبير من المشاهدات.تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث الأحداث وألقى القبض على المتهم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.