محمد عز يلعب بطائرة ورقية (فيديو)

شارك الفنان محمد عز، متابعيه، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر محمد عز في الفيديو وهو يلعب بالطائرة الورقية التي انتشرت مؤخرا كوسيلة جديدة للترفيه في أوقات الحظر بسبب فيروس كورونا، وعلق عليه قائلا: "وأنا صغير كانت تقريبا حياتي في الشارع ولعبت كل حاجة من أول التريك تراك، ودي معتقدش ناس كتير لعبتها".وتابع: "أنا كنت بعمل الطيارة بالخوص والجلاد وكانت أشكالها مبهجة لدرجة لا تتخيلوها أنا لحقت كل حاجة كانت جميلة"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.وظهر الفنان محمد عز، ضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وماجد المصري وصلاح عبدالله ورامز أمير وحازم سمير ومها نصار وآخرين، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.