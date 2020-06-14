البابا تواضروس يواصل مشاركته بسلسلة عظات «معا بنفس واحدة»

يواصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مشاركته في سلسلة عظات "معا بنفس واحدة"، والتي أطلقها المركز الإعلامي بالكنيسة القبطية الارثوذكسية تحت رعاية القس "بولس حليم".ويناقش قداسته في حلقة اليوم "الإصحاح السابع"، من سفر أعمال الرسل، في إطار الحلقات اليومية من سلسلة "بنفس واحدة" التي أطلقتها الكنيسة منذ بداية صوم الرسل المقدس.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.