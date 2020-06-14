وزير خارجية الكويت يزور العراق.. اليوم

يبدأ وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأحد زيارة رسمية إلى العراق.وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية في تصريح صحفي نقلته صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم إن "وزير خارجية دولة الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح سيصل اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث في البلاد ونظيره العراقي فؤاد معصوم لبحث دعم وتعزيز العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها".وأضاف أن ما سيبحثه الوزير الضيف هو "التحديات المشتركة وإدامة التنسيق في المواقف المشتركة التي تتطلب دعما مشتركا وتنسيقا مستداما على جميع الصعد".