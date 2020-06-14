مرسيدس تستدعي 4653 سيارة بالصين لعيوب في «الأمان»

أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، اليوم الأحد استدعاء شركة مرسيدس-بنز (الصين) المحدودة 4653 سيارة مستوردة في السوق الصينية بسبب علامات غير صحيحة لقفل سلامة الأطفال.وذكرت المصلحة (أعلى هيئة لمراقبة الجودة في الصين) - في بيان اليوم الأحد - أن عملية الاستدعاء ستبدأ في 19 يونيو الجاري، وستشمل السيارات المستوردة من الفئة (جي) التي تم تصنيعها في الفترة من 14 فبراير 2018 إلى 24 سبتمبر 2019.وأوضحت المصلحة أن العلامة المنقوشة لقفل سلامة الأطفال على الأبواب الخلفية للسيارات المعنية قد تشير إلى وضعية غير صحيحة لقفل سلامة الأطفال، ما يزيد من خطر إصابة الأطفال في حالة فتح الباب بشكل غير متوقع.ومن المقرر أن تقوم الشركة المعنية بمعالجة المشكلة المذكورة مجانا لإزالة المخاطر.