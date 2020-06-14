دراسة: عدد كبير من الأمريكيين يؤيدون إجراءات مكافحة كورونا

أكدت دراسة حديثة، أن أعدادًا كبيرة من الأمريكيين يؤيدون الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وقال مسؤولون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة: "إن الغالبية العظمى من الأمريكيين ما زالوا يدعمون التباعد الاجتماعي وإجراءات أخرى تهدف إلى احتواء فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد، حتى مع بدء الولايات في تخفيف القيود".وكشف مسح أجراه مركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكي "أنه عند تفشي الفيروس المستجد، وبلوغ ذروته في (نيويورك) و(نيوجيرسى) وأماكن أخرى في الشمال الشرقي بالولايات المتحدة، أعرب 80% من الأمريكيين عن رضاءهم موافقتهم على الإجراءات الاحترازية التي طبقت، وفي مقدمتها البقاء في المنزل وإغلاق الأعمال غير الضرورية".كما وجد المسح أن 82% شعروا أنه لا ينبغي السماح بتجمعات 10 أشخاص أو أكثر، في حين وافق 88 % على أنه يجب على الأشخاص أن يبقوا على بعد ستة أقدام.من جانبه، قال الدكتور روبرت ردفيلد، مدير مركز الوقاية ومكافحة الأمراض: "تعد النتائج علامة على استعداد الأمريكيين لأن يكونوا غير أنانيين في حماية أولئك الأكثر ضعفًا خلال تفشي المرض".