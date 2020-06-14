استهلاك عصير الفاكهة في السنوات الأولى له فوائد غذائية طويلة المدى

تواصلت دراسة طبية حديثة إلى أن استهلاك عصير الفاكهة خلال سنوات ما قبل الدراسة له فوائد غذائية طويلة المدى.وأكدت الدراسة - التي أجريت في جامعة بوسطن الأمريكية - أهمية استهلاك كميات كبيرة من عصير الفاكهة لتقوية الجهاز المناعي لجسم الإنسان، لما له من عمليات حيوية في الهضم والحساسية والكثير من الأمراض.وقال الدكتور ديفيد مور، الأستاذ فى كلية الطب جامعة (بوسطن) الأمريكية "نعلم أن تناول الفاكهة بكاملها بالإضافة إلى جودة النظام الغذائي، تنخفض عادةً من الطفولة المبكرة حتى المراهقة"، مضيفا أن البحث يوفر معلومات مهمة تبين أن الأطفال الذين استهلكوا حوالي 1.5 كوبًا من عصير الفاكهة بنسبة 100 في المائة يوميًا خلال سنوات ما قبل المدرسة يميلون إلى الحفاظ على نظام غذائي أكثر صحة في مرحلة المراهقة من الأطفال الذين شربوا أقل من 12 كوب يوميًا خلال مرحلة ما قبل المدرسة.وتابع: على مدى 10 سنوات من المتابعة، فإن استهلاك العصير ضمن النطاق الذي يستهلكه هؤلاء الأطفال (1-2 كوب في اليوم)، لم يكن مرتبطًا بزيادة الوزن الزائد أثناء الطفولة.