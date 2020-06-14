كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في استمرار للاتجاه التصاعدي في الإصابات الجديدة.وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن 30 إصابة من أصل 34 حالة رصدت في منطقة العاصمة سول، حيث يعيش نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.وقالت إن كوريا الجنوبية سجلت حتى الآن 12الفًا و85 إصابة بالفيروس شفي منها 10 آلاف و718 شخصًا، ولا يزال 1090 يخضعون للعلاج، فيما توفي 277 آخرين.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.