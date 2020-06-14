247 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 247 إلى 186269 حالة.وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس زاد ست حالات ليبلغ 8787 في المجمل.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.