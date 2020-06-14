اللقاء الثاني لـ"بيليه" وزبيدة ثروت.. صفقت له حين أحرز هدفين في فريقها.. ووعدها بحضور عيد ميلادها

كان لقاء بيليه وزبيدة ثروت الثاني في القاهرة، والحكاية كما ذكرتها زبيدة ثروت لمجلة الشبكة تقول:" الفصل الثاني من حكايتي مع بيليه كان في القاهرة، والذي حدث أن بيليه دعانا لمباراة كرة قدم سيكون فيها خصمَا للنادي الذي نشجعه، وكانت هذه هي أول مباراة كرة قدم أحضرها، وحين سجل بيليه هدفين، وصفقت له طويلًا بالرغم من أن النادي الذي اشجعه كان هو المهزوم، وكان معي زوجي المهندس رمزي اسماعيل.وتابعت:" كانت الدعوة الثانية التي تلقيتها من بيليه في برنامج الذوزج الشاب،ولكن بيليه اعتذر عن الخروج وظل في الفندق، والتقيت به في الفندق، وسألني:" هل زرت البرازيل من قبل؟"، فقلت له "أنا أعرف البرازيل من الصور، ولكن لي شقيق هاجر إلى البرازيل منذ وقت"، وهنا قال بيليه:" إذا قبلتما دعوتي للبرازيل تكون فرصة لرؤية شقيقك"، وهنا قلت " لا مانع"، وأيدني زوجي في موافقتي، وكان وعدًا بتاريخ غير محدد.وواصلت:" وقبل أن يغادر بيليه قال لي:" أرجو أن نلتقي قريبًا"، وهنا تدخل زوجي ليقول:" زيارة البرازيل تتطلب استعدادًا معينًا، ووقتًا طويلًا"، وهنا وجهت أنا سؤال لبيليه:" لماذا لا ترجع أنت إلى القاهرة؟"، فقال:" وقتي ليس ملكي، إنه ملك لفريق سانتوس الذي ألعب له، لماذا لا نلتقي على أرض محايدة؟"، وضحكت جدا لتعبيره الدولي، وقلت له :" متى وأين؟"، فقال:" في لبنان، فأنا أطير إليه لألعب مع منتخب من فرقة شهيرة، وسيكون ذلك خلال شهرين من الآن"، وهنا تذكرت أن عيد ميلادي في يونيو أي بعد شهران، وهي نفس الفترة التي سيكون فيها بيليه في لبنان، فقلت له "عظيم جدا"، وقررت في نفسي أن يكون الاحتفال بعيد ميلادي في لبنان في حضور الجوهرة السمراء.