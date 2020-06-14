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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزراء موريتانيا: لدينا خطة لمجابهة كورونا كفيلة بالسيطرة على الوضع

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:51 ص
رئيس الوزراء الموريتاني
رئيس الوزراء الموريتاني
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قال رئيس الوزراء الموريتاني المهندس إسماعيل ولد الشيخ سيديا إن بلاده لديها خطة لمجابهة فيروس (كورونا) المستجد كفيلة بالسيطرة على الوضع.

وأضاف سيديا - في تصريحات بثتها الإذاعة الموريتانية فجر اليوم الأحد - أنه "لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية"، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه القوات المسلحة ووزارة الصحة، مؤكدا استفادة 168 ألف أسرة موريتانية من برنامج حكومي يستهدف "الطبقات الهشة" بعد استفادة 30 ألف أسرة أخرى قبل فترة، ضمن جهود مكافحة جائحة (كورونا).

وتابع: "إن الحكومة الموريتانية اعتمدت جملة من الإجراءات الاحترازية لمحاربة هذه الجائحة، تم في إطارها المواءمة بين صحة المواطنين من جهة والمحافظة على تعزيز وتطوير واقعهم الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع نطاق الفحوص، وإشراك مجموعة كبيرة من الشباب في عمليات التوعية والتحسيس بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه، والمساهمة في الإطلاع على المصابين وتوجيههم إلى المراكز الصحية"، مشيرا إلى فتح وزارة الدفاع الموريتانية ثلاثة مراكز صحية إضافية يوم السبت الماضيي في (نواكشوط) لإجراء الفحوص ولتوجيه المصابين.

وحول جهود بلاده في محاربة الإرهاب، قال رئيس الوزراء - الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة الخمس في الساحل الأفريقي - إن المقاربة التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمحاربة الإرهاب كانت محل إعجاب من دول العالم، مشيرا إلى أن رئاسة موريتانيا لمجموعة الخمس كانت متميزة بكل المقاييس.

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