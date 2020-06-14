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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تكشف حقيقة صرف 3 مليارات على المساجد المغلقة

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:10 ص
المساجد المغلقة
المساجد المغلقة
أ ش أ
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نفت وزارة الأوقاف ما أدعته مواقع جماعة الإخوان الإرهابية والجهات التابعة لها حول ما أنفقته الوزارة لتجديد "فرش" المساجد، مؤكدة أنها قامت بإنفاق 6 مليارات جنيه على "فرش" وصيانة وإحلال وتجديد المساجد وليس 3 مليارات كما تدعيه المواقع المشبوهة.

وقال مصدر مسئول بوزارة الأوقاف - في تصريحات صحفية اليوم الأحد - إن الإنجازات التي حققتها وزارة الأوقاف في 6 سنوات صدمت بعض القنوات والمواقع المأجورة التابعة للجماعة الإرهابية والداعمة لها، فأخذت كعادتها في تشويه الحقائق بإدعاء أن الوزارة أهدرت 3 مليارات جنيه على تجديد "فرش" المساجد المغلقة.

وأوضح المصدر أن ما نشر رسميًّا على موقع مجلس الوزراء من خلال ما قدمته وزارة الأوقاف هو إنفاق (6 مليارات جنيه) في 6 سنوات ليس على "فرش" المساجد فقط وإنما على (إحلال وتجديد - إعادة بناء - وصيانة وترميم وفرش المساجد بما في ذلك المساجد الأثرية ومساجد آل البيت وسائر المساجد بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية) علمًا بأن الإحلال والتجديد يعني إعادة بناء المساجد التي كانت مغلقة لخطورتها، وأن أعمال الصيانة تشمل جميع أعمال الإحلال والتجديد الجزئي وصيانة أعمال السباكة والكهرباء، إضافة إلى تركيب اللمبات الموفرة، وقطع المياه الموفرة، وأن إجمالي ما أنفق على فرش المساجد في ست سنوات من خلال التعاقد مع مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية هو (386) مليون جنيه.

أما فيما يتصل بالإنفاق على تدريب وتأهيل الأئمة وتحسين أحوالهم المالية، وما ينفق على خدمة القرآن الكريم والمدارس العلمية والقرآنية ومراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم والطباعة والترجمة والنشر من الموارد الذاتية للوزارة فيبلغ نحو (700) مليون جنيه سنويًّا.

وأما ما أنفق على البر وخدمة المجتمع والإسهام في توفير سكن كريم وبناء المدارس ودعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة بلغ نحو مليار و600 مليون جنيه في السنوات الست الماضية، وأن الوزارة تتصرف في مواردها الذاتية وفق شروط الواقفين ومراعاة الضوابط الشرعية والقانونية تحت مراقبة جميع أجهزة الدولة المعنية والمختصة، ما يتطلب من أي محلل منصف قراءة الإنجازات بأناة وبعين الإنصاف وعدم السير خلف ما روجته بعض القنوات المغرضة للجماعة الإرهابية.

وأشار إلى أن الوزارة لم تقم بـ"فرش" أي مسجد منذ بداية جائحة كورونا، وتوقفت تمامًا عن فرش المساجد منذ إغلاقها، فقط أعلنت عن توفير 320 ألف متر سجاد من إنتاج مصنع سجاد دمنهور، لتجديد فرش المساجد التي تحتاج إلى تجديد بعد زوال الجائحة (بإذن الله تعالى) وهو ما يعد في صميم واجبها في خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل) وحسن إعدادها لضيوف بيوت الله من الراكعين والساجدين.

وأكد أن الوزارة تأمل من جميع المنصفين التكرم بأخذ الأخبار من مصادرها الصحيحة سواء من الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف أو ما ينشر من أخبار الوزارة على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء الموقر، وإبراز هذه الحقائق للرد على ما تروجه قنوات ومواقع الجماعة الإرهابية وكتائبها الإلكترونية لتشويه أي إنجاز تحققه مؤسسات الدولة الوطنية.

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