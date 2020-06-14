رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأرجنتين.. حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 30 ألف

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:43 ص
كورونا في الأرجنتين
كورونا في الأرجنتين
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة في الأرجنتين عن تسجيل 1531 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يحمل حصيلة الإصابات منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 30295 حالة.

وأكدت الوزارة، في بيان، تسجيل 13 وفاة بين المصابين بكورونا، خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" (الذي يسببه الفيروس) 815.

وتأتي محافظة بوينس آيرس في صدارة مناطق البلاد من حيث عدد الإصابات الجديدة المسجلة (849 حالة)، وتليها العاصمة مع 558 إصابة جديدة.

ولم تبق في الأرجنتين سوى محافظة واحدة لم تسجل فيها حتى الآن حالة إصابات بفيروس كورونا، هي محافظة كاتاماركا شمال غربي البلاد.

موضوعات متعلقة

أشرف زكي يكشف لـ«الدستور» عن حالته الصحية

تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات libya sport

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

«النقل» تعلن مواعيد تشغيل المترو بعد تقليص ساعات الحظر

الصور

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

الأكثر قراءة

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

أول يوليو.. «الأوقاف» تعلن خطة فتح دور العبادة

«البترول» تعلن أسعار الوقود الجديدة بنهاية يونيو

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

اللقاء الثاني لـ"بيليه" وزبيدة ثروت.. صفقت له حين أحرز هدفين في فريقها.. ووعدها بحضور عيد ميلادها

اللقاء الأول لـ«بيليه» وزبيدة ثروت..«لا تصدقى ما يقولون حتى تشاهدى بعينيك الجميلتين»

يوسف وهبي المؤلف الحقيقي للحن «الكوكايين» المنسوب لسيد درويش

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

دراسة: نصف الكوكب سليم ولم يتعرض للتدخل البشرى

طرق صحية لحمايتك من مشكلات الكبد بسبب الأدوية

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

منوعات

موعد عيد الأضحى المبارك 2020 وأسعار الأضاحي في الأسواق

مميزات وعيوب اللعب أون لاين

«جنش» يكشف عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا

تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات libya sport

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

بائع النصيب

«أَوهَامٌ مُتجددةُ»

على سبيل التناول

نافذة بحجم القمر