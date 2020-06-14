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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تنسيقية الأحزاب ترسل للبرلمان نتائج الحوار الوطنى حول قوانين الإنتخابات

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:00 ص
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
محمد الشريف - إسلام نصير
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سلمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السبت، نص التقرير النهائي للحوار الوطني حول قوانين الإنتخابات إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتضع بين يدى نواب الشعب رؤية 27 حزبًا سياسيًا ومجموعة من الشخصيات العامة والشباب السياسي.

وأجرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار أكثر من أربعة أشهر حوارًا وطنيًا يعد هو الأكبر من حيث عدد المشاركين وتنوع الآراء والرؤى السياسية، حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

بدأت الفكرة داخل التنسيقية كمنصة للحوار السياسى الجاد، حيث أن الاستحقاقات الانتخابية فى مجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية، تحتم على كل الفاعلين فى العمل العام، وأصحاب الرؤى والفكر السياسي، أن يتحاوروا جميعا، ليس بهدف أن ينتصر كل لفكرته، أو يتعصب كل لرؤيته، بل بهدف الوصول معا لمساحات اتفاق مشتركة رغم التعدد والاختلاف الفكرى والسياسي، الذى هو بكل تأكيد من دعائم الحياة الديمقراطية السليمة.

وقسمت التنسيقية الحوار الوطني إلى ثلاث مستويات، -الأول- قامت فيه التنسيقية بزيارات لمقار 27 حزبا سياسيا، والتقت عدد كبير من رؤساء الأحزاب والإعلاميين، والمفكرين، والخبراء الدستوريين، وخبراء النظم السياسية، ورؤساء التحرير، والقيادات والكوادر السياسية البارزة.

والثاني- استقبلت التنسيقية فى مقرها ممثلى الأحزاب السياسية الـ27 بالإضافة إلى 14 من شباب السياسين فى دورة للحوار أكثر تفصيلا لرؤية كل حزب وكل شاب مشارك فى الحوار، وتقدموا برؤى مكتوبة استفاد الجميع منها ومن مناقشتها.

- والثالث- اشتمل على عملية تجميع الرؤى وفرزها، واحصاء المتشابه منها والمختلف، وصياغة التقرير النهائى للحوار المجتمعي.

وبعد انتهاء صياغة التقرير، مشتملًا كافة نتائج الحوار، مع تفاصيل احصائية، وتعليقات دستورية وقانونية حول قوانين الانتخابات فقد قامت التنسيقية بتسليم نص التقرير لرئيس مجلس النواب المصري.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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