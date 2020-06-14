صوامع البحيرة تتسلم 269 طن قمح خلال توريد اليوم

تسلمت شون مديرية محافظة البحيرة، 269.940 طن قمح حتى نهاية عمل يوم السبت 13 يونيه حسبما كشف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين.وأوضح أن، إجمالي التوريد 315468.250 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الاحد 14يونيه، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.وتابع أنه، يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.وجاري متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لأستكمال إستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هى ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنية للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.