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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

اللقاء الأول لبيليه وزبيدة ثروت.."لا تصدقي ما يقولون حتى تشاهدي بعينيك الجميلتين"

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:53 ص
بيليه وزبيدة ثروت
بيليه وزبيدة ثروت
ايهاب مصطفى
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كانت زبيدة ثروت تجلس في فندق "هيلتون الكويت" بصحبة الصحفي جميل الباجوري، والذي أوصلها للفندق بسيارته بعد مباحثات دارت حول فيلم جديد ستقوم ثروت بأداء مشاهد منه على أرض الذهب الأسود.

وفي لقاء لها مع مجلة الشبكة قالت زبيدة ثروت" لاحظت زحامًا على باب الفندق، وظننت أن الزحام من أجلي، ولكن أحدًا لم يكن قد علم بموعد وصولي بعد، ووسط الجموع كان هناك وجه أسمر داكن السمرة، راجعت أسماء أبطال السينما من الملونين ووجوههم بسرعة فلم أجد بينهم من رأيت.

وتابعت:" قال لي مرافقي إنه بيليه الجوهرة السمراء وساحر كرة القدم البرازيلي، واقترب اللاعب مني ومد يده ليصافحني أمام المصعد، وقال لي:" نحن زميلان"، فقلت بدهشة:" ولكني لم ألعب الكرة ولو لمرة واحدة في حياتي"، فتابع بيليه:" أما أنا فقد مثلت 3 أفلام في البرازيل"، فسألته:" وكيف عرفت أني ممثلة؟"، فرد:" مجرد فراسة، فلا يمكن أن تكون من هي في مثل جمالك إلا ممثلة".

واحمر وجه زبيدة ثروت خجلًا وأصاف بيليه:" لقد أخبروني أنك ممثلة مصرية وكنت أحسبك فرنسية أو تركية"، فقلت له :" وقالوا لي أنك أشهر لاعب في الكرة"، فتابع بيليه:" لا تصدقي ما يقولون حتى تشاهدي بعينيك"، وأكمل " الجميلتين".

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