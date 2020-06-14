رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة رئيس بلدية ساو باولو بفيروس كورونا المستجد

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:47 ص
رئيس بلدية ساو باولو
رئيس بلدية ساو باولو
وكالات
طباعة
أعلن رئيس بلديّة ساو باولو برونو كوفاس الذي يعاني مرض السرطان منذ العام الماضي، أنّه مصاب بفيروس كورونا المستجدّ، لكنّه أكّد أنّه سيبقى على رأس أكبر مدينة في البرازيل.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال كوفاس إن الاختبار الطبي الذي أجراه أظهر إصابته بالفيروس، وتابع: "أنا بخير. لا توجد أعراض".

وأضاف: "توصية طبيبي، بما أنّني لا أعاني أعراضًا، هي البقاء في المنزل. ليست هناك حاجة لترك منصبي، سأواصل عقد اجتماعات عبر الإنترنت".

في بداية الوباء، كان كوفاس وضع سريرا في مكتبه بدار البلدية ليكون موجودا على مدار 24 ساعة في اليوم وحتى يتمكن من التعامل مع الأزمة الصحية التي تؤثر على سكان المدينة البالغ عددهم 12.2 مليون شخص.

موضوعات متعلقة

أمير كرارة يتعاون مع السقا في «نسل الأغراب» برعاية سينرجي

أشرف زكي يكشف لـ«الدستور» عن حالته الصحية

شهود عيان يكشفون تفاصيل «مذبحة الإسماعيلية»

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 13 يونيو 2020

الصور

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

الأكثر قراءة

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

أول يوليو.. «الأوقاف» تعلن خطة فتح دور العبادة

«البترول» تعلن أسعار الوقود الجديدة بنهاية يونيو

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

اللقاء الأول لبيليه وزبيدة ثروت.."لا تصدقي ما يقولون حتى تشاهدي بعينيك الجميلتين"

يوسف وهبي المؤلف الحقيقي للحن «الكوكايين» المنسوب لسيد درويش

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

دراسة: نصف الكوكب سليم ولم يتعرض للتدخل البشرى

طرق صحية لحمايتك من مشكلات الكبد بسبب الأدوية

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

منوعات

موعد عيد الأضحى المبارك 2020 وأسعار الأضاحي في الأسواق

مميزات وعيوب اللعب أون لاين

«جنش» يكشف عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا

تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات libya sport

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

بائع النصيب

«أَوهَامٌ مُتجددةُ»

على سبيل التناول

نافذة بحجم القمر