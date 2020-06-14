إصابة رئيس بلدية ساو باولو بفيروس كورونا المستجد

أعلن رئيس بلديّة ساو باولو برونو كوفاس الذي يعاني مرض السرطان منذ العام الماضي، أنّه مصاب بفيروس كورونا المستجدّ، لكنّه أكّد أنّه سيبقى على رأس أكبر مدينة في البرازيل.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال كوفاس إن الاختبار الطبي الذي أجراه أظهر إصابته بالفيروس، وتابع: "أنا بخير. لا توجد أعراض".وأضاف: "توصية طبيبي، بما أنّني لا أعاني أعراضًا، هي البقاء في المنزل. ليست هناك حاجة لترك منصبي، سأواصل عقد اجتماعات عبر الإنترنت".في بداية الوباء، كان كوفاس وضع سريرا في مكتبه بدار البلدية ليكون موجودا على مدار 24 ساعة في اليوم وحتى يتمكن من التعامل مع الأزمة الصحية التي تؤثر على سكان المدينة البالغ عددهم 12.2 مليون شخص.