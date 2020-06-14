الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة الوجه البحري.. لطيف نهارا على السواحل الشمالية، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، لطيف ليلا.. حار نهارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، معتدل ليلا على كليهما.ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.. كما تنشط على شمال وجنوب الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 23الإسكندرية 28 21وادي النطرون 34 22طنطا 33 22شبين الكوم 34 23دمنهور 30 21بلطيم 29 21مطروح 27 20السلوم 29 21سيوة 34 20بورسعيد 27 21دمياط 28 21الزقازيق 34 23المنصورة 34 22الإسماعيلية 33 20السويس 33 21العريش 28 20رفح 28 20رأس سدر 32 22نخل 34 17نويبع 37 25طابا 35 23كاترين 31 17الطور 32 23شرم الشيخ 37 28الغردقة 37 26مرسى علم 35 27الفيوم 34 23بنى سويف 35 24المنيا 35 24أسيوط 36 26سوهاج 40 26قنا 42 27الأقصر 43 27أسوان 44 28أدفو 44 27أبو سمبل 44 26الوادي الجديد 40 28شلاتين 39 29أبو رماد 37 27حلايب 37 29رأس حدربة 36 28