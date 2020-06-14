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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:54 ص
الأرصاد
الأرصاد
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة الوجه البحري.. لطيف نهارا على السواحل الشمالية، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، لطيف ليلا.. حار نهارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، معتدل ليلا على كليهما.

ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.. كما تنشط على شمال وجنوب الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 23
الإسكندرية 28 21
وادي النطرون 34 22
طنطا 33 22
شبين الكوم 34 23
دمنهور 30 21
بلطيم 29 21
مطروح 27 20
السلوم 29 21
سيوة 34 20
بورسعيد 27 21
دمياط 28 21
الزقازيق 34 23
المنصورة 34 22
الإسماعيلية 33 20
السويس 33 21
العريش 28 20
رفح 28 20
رأس سدر 32 22
نخل 34 17
نويبع 37 25
طابا 35 23
كاترين 31 17
الطور 32 23
شرم الشيخ 37 28
الغردقة 37 26
مرسى علم 35 27
الفيوم 34 23
بنى سويف 35 24
المنيا 35 24
أسيوط 36 26
سوهاج 40 26
قنا 42 27
الأقصر 43 27
أسوان 44 28
أدفو 44 27
أبو سمبل 44 26
الوادي الجديد 40 28
شلاتين 39 29
أبو رماد 37 27
حلايب 37 29
رأس حدربة 36 28

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