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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 3494 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المكسيك

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:05 ص
كورونا فى المكسيك
كورونا فى المكسيك
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن تسجيل 3494 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن وفاة 424 بـ"كوفيد 19".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بهذه الحصيلة الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات إلى 142690 والوفيات إلى 16872.

وكانت المكسيك رصدت يوم الجمعة 5222 إصابة و504 حالة وفاة، أما يوم الخميس فقد وثقت السلطات 4790 إصابة و587 حالة وفاة.

ورحجت الحكومة المكسيكسة في وقت سابق "أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة".

وأفادت بأن ذلك يعود إلى إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.

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