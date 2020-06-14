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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 60 شخصا بهجومين لجماعات ارهابية فى نيجيريا

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:51 ص
هجوم ارهابي بنيجيريا
هجوم ارهابي بنيجيريا
وكالات
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قتل 60 شخصًا على الأقل جراء هجومين نفذتهما جماعات ارهابية شمال شرق نيجيريا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال موظفين واثنين من الأهالي إن الهجومين طالا منطقتي مونجونو ونجانزاي ذاتيتي الحكم في ولاية بورنو، وأسفرا عن مقتل 60 شخصًا وإصابة مئات الآخرين.

وأوضحت المصادر أن، مسلحين مزودين بأسلحة ثقيلة بينها قاذفات وصلوا في حوالي الساعة 11:00 إلى مونجونو، التي تتمركز فيها منظمات غير حكومية، حيث اشتبكوا مع قوات الأمن وقتلوا نحو 20 عنصرا فيها.

كما أحرق المسلحون مكتبا إنسانيا للأمم المتحدة ومركزا للشرطة، محذرين السكان من العمل مع العسكريين والمنظمات الدولية.

وتقريبا في الساعة ذاتها دخلت مجموعة مسلحين أخرى إلى منطقة نغانزاي، راكبين دراجات نارية وسيارات رباعية الدفع، حيث قتلوا نحو 40 مدنيا.

وأسفرت هجمات "بوكو حرام" الأرهابيه عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

ويأتي الهجومان الجديدان بعد عملية أخرى نفذت منذ عدة أيام في منطقة جوبيو وأدت إلى مقتل 69 شخصا.

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