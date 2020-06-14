اعتقال رجل أعمال كولومبى متهم فى الولايات المتحدة بغسيل أموال

اعتقلت سلطات جمهورية الرأس الأخضر رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب الذي يواجه تهما أمريكية بغسل أموال إضافة الى اتهامات بأعمال منافية للقانون في فنزويلا، وفق ما ذكرت محاميته في ميامي.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" لا تملك الرأس الأخضر اتفاقية لتبادل المطلوبين مع الولايات المتحدة، وأكدت ماري دومينجيز محامية صعب لفرانس برس اعتقاله دون اعطاء تفاصيل أخرى.وتتهم الولايات المتحدة صعب وشريكه التجاري ألفارو بوليدو بغسل أموال ونقل 350 مليون دولار خارج فنزويلا، إما الى الولايات المتحدة أو عبر الولايات المتحدة إلى حسابات أجنبية وفي حال إدانته يواجه صعب عقوبة السجن 20 عامًا.تقول وزارة الخزانة الأمريكية إن صعب يحاول منذ 2016 جني أرباح من استيراد مواد غذائية إلى فنزويلا التي تعاني شحًّا في المواد الأساسية، في مخطط يشمل أيضًا أبناء زوجة الرئيس نيكولاس مادورو و13 شركة في بلدان مختلفة.وأفاد مسؤول أميركي كبير لـ "فرانس برس" مشترطا عدم كشف هويته أنه في مواجهة نقص العملات الأجنبية أوائل عام 2018، منح مادورو صعب احتكارا لبيع الذهب المستخرج بشكل غير شرعي من مناطق في جنوب فنزويلا ورحبت المعارضة الفنزويلية برئاسة خوان غوايدو باعتقال صعب.واعتبر خوليو بورخيس نائب جوايدو أن "اعتقاله يمثل ضربة قوية لهيكلية النظام، ويظهر أن الفنزويليين ليسوا وحدهم، وأنه مع مادورو لا يوجد مستقبل، ولا حتى لداعميه".ووفقا للصحافة الإيطالية، فإن صعب وزوجته الإيطالية كاميلا فابري يخضعان للتحقيق في إيطاليا ايضا بتهمة غسل أموال.