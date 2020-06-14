رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استقالة رئيسة شرطة أتلانتا بعد وفاة رجل أسود أصيب خلال محاولة اعتقاله

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:55 ص
شرطة أتلانتا
شرطة أتلانتا
وكالات
طباعة
استقالت رئيسة شرطة أتلانتا من منصبها بعد أن تسبّب شرطيّ بإصابة رجل مشتبه فيه بجروح بالغة خلال محاولة اعتقاله، وفق ما أعلنت رئيسة بلديّة هذه المدينة الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت رئيسة البلديّة كيشا لانس بوتومز إنّ إريكا شيلدز قادت جهاز شرطة أتلانتا منذ أكثر من 20 عامًا.

وكان طُرح اسم كيشا لانس بوتومز لمنصب نائب الرئيس المقبل للبيت الأبيض على لائحة المرشّح الديموقراطي جو بايدن.

وأضافت رئيسة البلديّة في تصريحات متلفزة "بسبب رغبتها في أن تُصبح أتلانتا نموذجًا لِما يجب أن يكون عليه الإصلاح الكبير في البلاد بكاملها، فقد قدّمت إريكا شيلدز استقالتها الفوريّة" من رئاسة شرطة أتلانتا وحصلت الواقعة مساء الجمعة في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا.

وفي تفاصيل الواقعة، أفاد تقرير رسميّ بأنّ رجلًا أسود هو رايشارد بروكس (27 عامًا) وجِد نائمًا داخل سيّارته عند مدخل مطعم للوجبات السريعة وهو ما أعاق طريق الزبائن ودفع موظّفي المنشأة إلى الاتصال بالشرطة.

وقال مكتب التحقيقات في جورجيا إنّ الرجل كان مخمورًا وقاوَم الشرطة عندما حاولت اعتقاله.

وأشار التقرير إلى أنّ تسجيلات المراقبة تُظهر أنّه خلال محاولة تصدّيه جسدّيًا لعناصر الشرطة "أمسك بروكس بمسدّس صاعق" يعود لأحد الشرطيّين "ولاذ بالفرار".

وأضاف التقرير "طارد العناصر بروكس سيرًا على الأقدام. وأثناء المطاردة، التفت بروكس نحو أحد العناصر ووجّه المسدّس الصاعق باتّجاهه. فاستخدم العنصر سلاحه وأصاب بروكس".

ولفت التقرير إلى أنّ بروكس نُقل إلى مستشفى وخضع لجراحة، لكنّه فارق الحياة بعيد ذلك، مضيفًا أنّ أحد العناصر أصيب أيضًا.

والتصريحات المتلفزة التي أدلت بها رئيسة البلديّة، جاءت على أثر خروج متظاهرين إلى شوارع أتلانتا احتجاجًا على وفاة بروكس.

وقالت رئيسة البلديّة إنّ العنصر الذي أصاب بروكس أعفي من مهمّاته.

يأتي ذلك فيما تشهد البلاد احتجاجات ضدّ عنف الشرطة إثر مقتل جورج فلويد. وقد اتّسعت الحركة الاحتجاجيّة وشملت بلدانًا أخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا: على جميع الجهات الخارجية سحب معداتها العسكرية من ليبيا

أول يوليو.. «الأوقاف» تعلن خطة فتح دور العبادة

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

الصور

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

الأكثر قراءة

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

أول يوليو.. «الأوقاف» تعلن خطة فتح دور العبادة

«البترول» تعلن أسعار الوقود الجديدة بنهاية يونيو

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

اللقاء الأول لبيليه وزبيدة ثروت.."لا تصدقي ما يقولون حتى تشاهدي بعينيك الجميلتين"

يوسف وهبي المؤلف الحقيقي للحن «الكوكايين» المنسوب لسيد درويش

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

دراسة: نصف الكوكب سليم ولم يتعرض للتدخل البشرى

طرق صحية لحمايتك من مشكلات الكبد بسبب الأدوية

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

منوعات

موعد عيد الأضحى المبارك 2020 وأسعار الأضاحي في الأسواق

مميزات وعيوب اللعب أون لاين

«جنش» يكشف عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا

تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات libya sport

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

بائع النصيب

«أَوهَامٌ مُتجددةُ»

على سبيل التناول

نافذة بحجم القمر