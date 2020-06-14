وفاة 4 وإصابة 39 بكورونا فى السويس

اعلنت الصفحة الرسمية لمديرية الصحة والسكان في السويس، مساء اليوم الجمعة، تسجل إصابة 39 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة أربعة.وذكر البيان الصادر، أن اربعة أشخاص توفوا متأثرين بفيروس كورونا، وأن نتائج التحاليل والفحوصات المعملية بالمعامل المركزية أثبتت إيجابية إصابة 39 حالة جديدة بالسويس، موزعة على مستشفى الحميات والمستشفى العام، ومستشفى الصدر، ومستشفى التأمين الصحي، وعزل الحالات البسيطة في منازلهم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.وأكدت مديرية الصحة، أهمية الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة، وعدم التواجد في تجمعات، واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي، وآداب العطس والسعال، وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى والالتزام بالمسافة الآمنة وهي متر على الأقل، وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات، مثل أماكن العمل أو الأسواق وغيره، حيث إنه من يوم السبت المقبل سيتم منع دخول المواطنين المصالح الحكومية، والبنوك وغيرها من الأماكن العامة دون ارتداء الكمامات الطبية لمنع انتشار العدوى.وتواصل اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا في السويس، والمكونة من ممثل عن المحافظة ومدير الصحة، زياراتها اليومية للمستشفيات لتفقد سير العمل والتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الوقاية للطواقم الطبية والتمريض لحمايتهم أثناء حربهم ضد فيروس كورونا.