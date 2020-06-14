زعيم المعارضة فى فنزويلا يرفض الاعتراف بالهيئة الانتخابية

قال خوان جوايدو زعيم المعارضة في فنزويلا إن، المعارضة لن تعترف بهيئة إنتخابية "باطلة" عينتها المحكمة العليا المقربة من الحكومة، كما تعهد حلفاؤه بتمديد فترة الدورة البرلمانية الحالية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تعترف عشرات الدول بجوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، رئيسًا شرعيا لفنزويلا.ومن شأن تمديد الدورة البرلمانية إلى بعد موعد نهايتها المقرر في يناير 2021 أن يتيح لجوايدو البقاء في منصبه حتى إذا قررت المعارضة مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية العام.وقال جوايدو للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عبر الانترنت "لن نعترف بأي مجلس انتخابي وطني باطل".ويمنح الدستور سلطة تعيين أعضاء المجلس الانتخابي الوطنيل للبرلمان لكن المحكمة العليا، التي ينظر لها على نطاق واسع باعتبارها موالية لحكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، عينت أعضاء المجلس بعد قرارها بأن الجمعية الوطنية (البرلمان) أخفقت في القيام بذلك.وندد زعماء المعارضة بالإجراء بوصفه محاولة لتزوير الانتخابات وقال بعض حلفاء جوايدو البارزين إنه ينبغي للبرلمان الحالي تمديد فترته.