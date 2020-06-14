أمريكا: على جميع الجهات الخارجية سحب معداتها العسكرية من ليبيا

قالت الخارجية الأمريكية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، أنه على جميع الجهات الخارجية سحب معداتها العسكرية من ليبيا.وبحسب تصريحات الخارجية الأمريكية لموقع "العربية"، فأكدت أنه يجب إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا لحفظ الأمان.ودعت الخارجية الأمريكية الأطراف الليبيين إلى الانخراط بجدية في محادثات 5+5.يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 (5 أعضاء من الجيش الليبي و5 أعضاء من قوات حكومة الوفاق) أقرت ضمن حوار جنيف في فبراير بهدف الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم.