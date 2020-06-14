تسجيل 9 إصابات جديدة بـ«كورونا» فى ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا،عن تسجيل حالتي وفاة و9 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" سجلت ليبيا 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وحالة وفاة داخل غرف العزل بمعيتيقة، ليرتفع عدد حالات الوفاة بسبب الجائحة في ليبيا إلى 6 حالات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.