ارتفاع عدد ضحايا انفجار شاحنة صهريج فى الصين إلى 14 شخص

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلي انفجار شاحنة صهريجية إلى 14 شخص علي الأقل بعد أن اشتعلت النيران علي الطريق السريع بين شينيانج وهايكو بالقرب من ونلينج في إقليم تشجيانج شرقي الصين.ونقلت وكالة أنباء شينخوا الرسمية الصينية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد عن السلطات المحلية قولها إن 168 شخصًا آخرين أصيبوا في الحادث.ووقع انفجار ثان عندما اصطدمت الشاحنة بورشة بالقرب من الطريق السريع ويمكن أن تكون الانفجارات قد تسببت في إنهيار بعض المنازل والمصانع.وأرسلت وزارتا الأمن العام والحماية المدنية مجموعات عمل إلى موقع الحادث، في الوقت الذي لا تزال فيه أعمال الانقاذ مستمرة.