هبوب رياح قوية محملة بالأتربة على الوادى الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، فجر اليوم الأحد، هبوب رياح قوية محملة بالأتربة بعد إرتفاع شديد في درجات الحرارة والتي وصلت في بعض المناطق إلي 47 درجة مئوية.واستعدت محافظة الوادي الجديد من خلال لجنة الأزمات والكوارث لتقلبات الطقس والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلي تجهيز غرف العمليات بجميع الوحدات المحلية وقطاع الكهرباء تحسبًا لأي طوارئ جديدة قد تحدث جراء هذه التقلبات التي تشهدها المحافظة اليوموناشد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، وعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك تزامنًاَ مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم،