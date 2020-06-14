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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هبوب رياح قوية محملة بالأتربة على الوادى الجديد

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:36 ص
رياح محملة بالأتربة
رياح محملة بالأتربة
محمد مهدي
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شهدت محافظة الوادي الجديد، فجر اليوم الأحد، هبوب رياح قوية محملة بالأتربة بعد إرتفاع شديد في درجات الحرارة والتي وصلت في بعض المناطق إلي 47 درجة مئوية.

واستعدت محافظة الوادي الجديد من خلال لجنة الأزمات والكوارث لتقلبات الطقس والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلي تجهيز غرف العمليات بجميع الوحدات المحلية وقطاع الكهرباء تحسبًا لأي طوارئ جديدة قد تحدث جراء هذه التقلبات التي تشهدها المحافظة اليوم

وناشد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، وعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك تزامنًاَ مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم،
رياح محملة بالأتربة
رياح محملة بالأتربة
رياح محملة بالأتربة
رياح محملة بالأتربة

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