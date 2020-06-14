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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: تسجيل 142 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» حول العالم

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:10 ص
كورونا حول العالم
كورونا حول العالم
وكالات
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أفادت منظمة الصحة العالمية بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم بواقع نحو 142 ألف حالة مع رصد 5055 وفاة جديدة.

وقالت المنظمة، في بيانات جديدة إن حصيلة المصابين بالفيروس في العالم ازدادت خلال الساعات الـ24 الماضية بـ142672 حالة، مقابل 136572 أمس الجمعة، لتصل إلى مستوى 7553182 شخصا.

وذكرت الإحصائية أن عدد ضحايا الجائحة ارتفع خلال اليوم الماضي بـ5055 حالة مقارنة مع 4925 وفاة أمس الجمعة، وبلغت حصيلة المتوفين نقطة 423349 شخصا.

وتعتبر منطقة الأمريكيتين الشمالية والجنوبية الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات بـ3638525 حالة والأولى من حيث عدد الوفيات بـ196440 حالة، بعد أن رصدت 77934 إصابة و3496 وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي بدأ في أواخر 2019 من مدينة ووهان الصينية، جائحة.

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