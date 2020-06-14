تعافى 6 حالات وإصابة 8 جدد بفيروس كورونا فى الوادى الجديد

أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، في بيان لها، وفاة حالة واحدة لمواطن يبلغ من العمر 78 عامًا، وتعافي 6 حالات وخروجهم من مستشفى عزل الداخلة بعد تماثلهما للشفاء وتحويل نتائج تحاليلهما من إيجابية إلي سلبية، وإصابة 8 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي مصابي كورونا إلي 116 حالة منذ بداية الأزمة.وأشار البيان إلى أن، الحالات الإيجابية المسجلة اليوم هي: حالتين بمركز الخارجة و3 بمدينة موط وحالتين بقرية الشيخ والي وحالة وحيدة لأحد أبناء قرية الهنداو، مؤكدا أن جميع الحالات المحتجزة بعزل حميات الداخلة تتلقى الرعاية الطبية الكاملة وتحظى بإهتمام طاقم الأطباء والتمريض المباشرين لحالتهم الصحية المستقرة تمامًا، مؤكدا أن الساعات القليلة القادمة ستشهد تعافي حالات جديدة فور التأكد من خلوها من أعراض كورونا وسلبية تحليل نتيجة عيناتها الأخيرة.وأوضح محافظ الوادى الجديد أن، جميع الحالات الإيجابية الجديدة من المخالطين للمصابين أو المترددين علي أماكن مرتفعة الإصابات خارج المحافظة، مهيبًا بالمواطنين تقليل السفر خارج المحافظة إلا في حالات الضرورة القصوى لتجنب الإصابة، والإلتزام بالإجراءات الوقائية في حال ذلك.