الخارجية الأمريكية: نقدر جهود القاهرة لوقف النار فى ليبيا

أعلنت الخارجية الأمريكية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تقديرها لجهود القاهرة لوقف النار في ليبيا برعاية أممية، حسبما أفاد موقع " العربية".وأكدت الخارجية الأمريكية،أن إنعاش قطاع الطاقة أمر حاسم للاستقرار الليبي، كما دعت جميع الليبيين إلى رفع الإغلاق فورا عن منشآت النفط.وأشارت الخارجية الأمريكية، في تصريحات نشرها موقع "العربية" أن الوجود العسكري الروسي في الجفرة وسرت لا يساعد على حل أزمة ليبيا.