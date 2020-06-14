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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير الروسي فى واشنطن ينتقل من مقر إقامته بسبب الاحتجاجات

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:31 ص
أناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف
وكالات
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إنه اضطر للانتقال مؤقتًا من مقر إقامته إلى مبنى السفارة، بسبب الاحتجاجات في واشنطن.

وتقع البعثة الدبلوماسية الروسية في شمال غرب واشنطن، بينما يقع مقر إقامة السفير، في وسط العاصمة الأمريكية، على بعد بضع مئات الأمتار من البيت الأبيض، حسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس".

وأضاف السفير: "لقد اضطررت للانتقال إلى مبنى السفارة. والآن أعيش مع رفاقي".

وأشار إلى أنه فعل ذلك، حتى لا يخلق مشاكل للشرطة المحلية، إذا كان من الضروري قيادة السيارة عبر الشوارع عدة مرات في اليوم، خلال وجود أعمال شغب في الطريق إلى السفارة.

وقال: "بالطبع، كنا نتابع بقلق، لمعرفة الاتجاه الذي ستذهب إليه حركة الاحتجاج. ويجب أن نعترف بأن العديد من المتظاهرين اقتربوا من السفارة عمليا. كنا على اتصال مباشر مع الأمن والشرطة وطلبنا ضمان حماية ممتلكاتنا".

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