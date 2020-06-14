حظك اليوم.. برج القوس الأحد 14 يونيو 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد الموافق 14 يونيو لبرج القوس على النحو التالي:مهنيًا: تعمل لمشروع جديد وضخم، يتطلب عملًا جماعيًا، وربما تستعين بأصحاب الاختصاص المقربين منك لإنجازه.عاطفًا: تتلقى دعوة إلى إحدى المناسبات الاجتماعية التي تتعرّف خلالها إلى شخص يجذبك بسرعة، وتقرر التقرب منه أكثر.صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحتك وصحة الزوج او الزوجة، قد تقلق بسبب ما يتعلق بأحد المقرّبين منك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.