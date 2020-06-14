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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مديرة إدارة العلاج الحر بالمنوفية تعلن إصابتها بكورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:27 ص
الدكتورة شيرين مسعد
الدكتورة شيرين مسعد
ولاء القاضى
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أعلنت الدكتورة شيرين مسعد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إجراؤها العديد من الجولات التفتيشية على المستشفيات والعيادات الخاصة.

وأضافت أنها توجهت إلى مستشفى صدر شبين الكوم، وقامت بعمل مسحة تبين من خلالها إصابتها بفيروس كورونا، وتم تعقيم المكتب ومناشدة المخالطين بعزل أنفسهم ١٤ يومًا.

وأكدت الدكتورة شرين، في تصريحات صحفية، أنها شعرت بتعب مفاجىء وصداع شديد وارتفاع فى درجات الحرارة الأمر الذي جعلها تشك في إصابتها بفيروس الكورونا، وذلك بعد إجراؤها عدد كبير من الجولات على المستشفيات والعيادات الخاصة.

وأوضحت أنها تخضع للعزل المنزلي وتقوم باتباع البرنامج والبرتوكول العلاجي المقرر من وزارة الصحة، كما ناشدت كل المقربين بالدعاء لها، ونبهت على المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوي.

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