حظك اليوم.. برج الثور الأحد 14 يونيو 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد الموافق 14 يونيو لبرج الثور على النحو التالي:مهنيًا: عودة المياه إلى مجاريها تولّد ارتياحًا وثقة كبيرة بينك وبين الزملاء في العمل، وينعكس الأمر إيجابًا لدى أرباب العمل.عاطفيًا: عليك أن تنسى الماضي، وتبحث عن شريك جديد يفهمك ويقف الى جانبك ويدعمك في كل الظروف التي يمكن أن تمر بها.صحيًا: لا تتردد في استشارة الطبيب عند اللزوم، فالوقاية تبعد عنك الأخطار.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.