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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تعلن عن شفاء 118 عسكريًا من كورونا خلال 24 ساعة

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:52 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، شفاء 118 عسكريًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من مرض كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين منه إلى نحو 5 آلاف عسكري روسي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قالت الوزارة: "خلال اليوم الماضي تعافى 118 عسكريًا من عناصر الجيش الروسي، بعد تلقيهم العلاج ضد فيروس كورونا المستجد. وارتفع العدد الإجمالي للعسكريين المتعافين من هذا المرض، إلى 4947 شخصًا".

ونوهت الوزارة إلى أنه تم رفع المراقبة الطبية، عن 13227 عسكريًا، وذكرت أن عدد الإصابات المسجلة في صفوف العسكريين الروس، في اليوم الماضي بلغ 1524 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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