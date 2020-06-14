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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسجل 24 وفاة جديدة بـ«كورونا»

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:10 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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أعلنت فرنسا اليوم الأحد، تسجيل 24 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، في انخفاض كبير لمعدل المتوفين بالمرض على أساس يومي.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 24 حالة، مقارنة مع 28 أمس، ليبلغ عدد الضحايا الإجمالي حتى الآن 29398 حالة، بينها 19014 في المستشفيات و10384 في دور المسنين.

وتشهد فرنسا تراجعًا مستمرًا لمعدل الوفيات اليومية، الذي انخفض دون مستوى 30 حالة ويبقى دون هذا المستوى لليوم الرابع على التوالي، وذلك بعد أن تجاوز مستوى 900 - 1000 في بعض الأيام خلال مرحلة ذروة الجائحة في البلاد.

وأشارت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية إلى أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع بواقع 526 شخصا ووصل إلى مستوى 156813.

وأفادت الإدارة بأن حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس ازدادت بواقع 343 حالة جديدة، لتصل إلى 153977، منها 70842 شفاء.

ولفتت إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 11124 إلى 10909، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 879 إلى 871.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والـ12 من حيث حصيلة الإصابات.

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