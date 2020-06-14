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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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قطار منوف
الأحد 14/يونيو/2020 - 01:08 ص
قطار منوف
عدسة: سامرعبدالله
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