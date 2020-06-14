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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أطباء « العجمى» يؤدون صلاة الجنازة على طبيبة توفيت بـ«كورونا»

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:55 ص
صلاة الجنازة على
صلاة الجنازة على طبيبة
هبه عويضه
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أدى الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى العجمي المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، صلاة الجنازة على جثمان الدكتورة هبة نبيل أخصائية العلاج الطبيعي، التي توفيت متأثرة بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل.


وأعلنت مستشفى العجمي للعزل، في بيان لها مساء اليوم، إن الفريق الطبي بمستشفى العجمى النموذجى للحجر الصحى لمرضى كورونا، قد أدي صلاة الجنازة، على جثمان الدكتورة هبه نبيل أخصائية العلاج الطبيعي بمستشفى أبو قير العام، بفناء مستشفى العجمي، وتم وضع الجثمان بداخل سيارة نقل الموتى، وبعد إتمام جميع إجراءات الغسل والتكفين، لنقل الجثمان إلى مدافن الأسرة، داعيًا لها بالرحمة والمغفرة.

ونعت مستشفى العجمي الطبيبة الشابة التي توفيت متأثرًة بإصابتها داخل مستشفى الحجر الصحي، وقدم الفريق الطبى بمستشفي الحجر الصحى لمرضى كورونا خالص التعازي لأسرة الطبيبة.


وكان قد نعى أطباء العلاج الطبيعي بجميع أنحاء الجمهورية الدكتورة هبة نبيل، أخصائي العلاج الطبيعي بالإسكندرية، والتي وافتها المنية، اليوم السبت، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، لتلحق بوالدها الذي توفي متأثرًا بالفيروس اللعين.

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