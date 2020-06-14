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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيروس كورونا يتسبب فى تعطيل 8 آلاف مشروع كويتى

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:36 ص
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
وكالات
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ذكر نائب رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، ناصر العيدان، أن جائحة فيروس كورونا المستجد أسفرت عن تعثر 8 آلاف مشروع.

وأفاد العيدان، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، بتعثر نحو 50% من المشاريع الصغيرة في الكويت، أي نحو 8 آلاف، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكلف الدولة 115 مليون دينار سنويًا كرواتب في حالة إغلاقها.

وأوضح المسؤول الكويتي أن إغلاق هذه المشاريع قد يسبب اتجاه أصحابها إلى ديوان الخدمة المدنية للبحث عن وظائف جديدة لهم ضمن القطاع الحكومي.

واعتبر أن، خلق سوق لأصحاب المشروعات الصغيرة أصبح أمرًا مطلوبًا، من خلال ترسية مناقصات الدولة عليهم وتوفير مخازن وقسائم حكومية لهم وتفضيلهم في خدمات الوزارات على الشركات الكبرى.

كما شدد على أن، دعم المبادرين يجب أن يتم عبر اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة، منها إعفاء المستأجرين عن الإيجارات أثناء فترة إغلاق الأنشطة الإقتصادية.

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