طبيب يوقع الكشف الطبى على المرضى رغم إصابته بكورونا

كشفت الدكتورة نهال مصطفى، مدير إدارة العلاج الحر في الأقصر، أن إغلاق مركز طبي بالمحافظة جاء على خلفية إصابة مالكه، وهو طبيب مخ وأعصاب، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».وقالت خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: «عندما دخلنا وجدنا العيادة مليانة، والطبيب المصاب كان يوقع الكشف على سيدة مسنة، وأنا قلت له بدون شوشرة امتثل لقرار الغلق حضرتك مريض كورونا».وأضافت، أن المستشفى الحكومي التي يعمل بها الطبيب أجبره على الإجازة والعلاج المنزلي، ولكن خلال المرور المستمر على المنشآت الصحية كافة بالمحافظة تبين أن الطبيب لم يلتزم بالعزل المنزلي، وعليه تم استصدار أمر بغلق المركز، وتم اصطحاب فرقة من مديرية أمن بالمحافظة لتنفيذ القرار.من جانبه، أدعى الدكتور عماد يونس، صاحب مركز طبي للمخ والأعصاب، خلال مداخلة مشتركة، أنه لم يزاول عمله خلال فترة اصابته بكورونا، وتابع: «لما كنت مصاب منزلتش وحجزت نفسى 14 يومًا فى البيت».وتابع:«فى اليوم الذي تم فيه تشميع المركز أجريت مسحة وكانت النتيجة سلبية».