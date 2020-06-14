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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جونسون» يُدين احتجاجات اليمين فى لندن

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:41 ص
جونسون
جونسون
وكالات
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أدان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ما وصفه بـ"البلطجة العنصرية" بعد أن اشتبك محتجون من اليمين في لندن مع متظاهرين مناهضين للعنصرية ومع الشرطة التي كانت تحاول الفصل بين الجانبين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اندلعت الاشتباكات خارج محطة واترلو للقطارات في لندن قبل أن تطوق الشرطة المنطقة، وعلى جسر قريب تم رشق الشرطة بالحجارة، واستمرت المناوشات في مناطق وسط المدينة.

وصرح جونسون: "أعمال البلطجة العنصرية لا مكان لها في شوارعنا، أي أحد يهاجم الشرطة سيواجه بقوة القانون إلى أبعد مدى".

وقال جونسون: "من السخيف والمخزي أن يتعرض تمثال تشرشل لمحاولة الهجوم".

وأضاف قائلا: "نعم، كان يعبّر في بعض الأحيان عن آراء غير مقبولة لدينا اليوم، لكنه كان بطلا ويستحق تماما هذا النصب التذكاري".

وفي وقت سابق، فصلت الشرطة في ميدان الطرف الأغر في لندن بين مجموعتين ضمت كل منهما نحو 100 متظاهر هتفت إحداهما "حياة السود مهمة" بينما رددت الأخرى شعارات عنصرية.

وتدافعت بعض المجموعات وألقت الزجاجات وعلب الصفيح الصغيرة (كانز) كما أطلقت الألعاب النارية واصطفت الشرطة بالكلاب والخيول.

وقالت الشرطة في بيان إنها ألقت القبض على 5 اشخاص ارتكبوا مخالفات شملت استعمال العنف ومهاجمة الشرطة التي قالت إن 6 من رجالها تعرضوا لإصابات طفيفة.

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