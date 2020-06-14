طبيب الزمالك السابق يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

كشف طارق سليمان، طبيب المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتيجة التحاليل التي أجراها إيجابية، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، ومكث طارق سليمان فى المستشفى لمدة 5 أيام، قبل أن يتعافى تمامًا ويعود لمنزله.وقال "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة المصرية الأولى، إنه حينما شعر بالأعراض ذهب للمستشفى، وتجنب أسرته تمامًا.وأضاف: "تجاوزت المرحلة الصعبة ودخلت أحد المستشفيات والحمد لله تعافيت تمامًا ومتواجد الآن في المنزل منذ 6 أيام.. الحمدلله أنا دلوقتي زي الفل، وأنصح لأطباء باتخاذ إجراءات الوقاية دون أي استهانة".وتعرض عدد من الرياضيين وأقاربهم للإصابة بفيروس كورونا، منهم محمود سعد المدير الفناي لاتحاد الكرة، وابنة أحمد فتحي لاعب الأهلى المنتقل لبيراميدز، وبنة خالد الغندور نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، ومحمد عبده مدرب حراس مرمى نادى بدر، ووائل عزت مدير قطاع السباحة بالنادي الأهلي، وأحمد الشرقاوي قائد فريق شبين، وعمرو يحيى المنسق الإعلامى لنادى أسوان، وعلاء عبده، وليد عبد الله، وشعبان عبد الوهاب، وملك سمير، ومحمد معوض.