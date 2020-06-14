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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

والد أصغر مصابة بكورونا: شقيقتها التوأم بخير ولم نتعرف على مصدر الإصابة

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:27 ص
أصغر مصابة بكورونا
أصغر مصابة بكورونا
سناء إسماعيل
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كشف محمد على، والد الطفلة ميرال، تفاصيل إصابة رضيعته بفيروس كورونا، قائلًا "إنها تبلغ من العمر 52 يومًا وتعد أصغر مصابة في مصر، قبل تعافيها وخروجها من مستشفى الحجر الصحي بالسويس.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، على القناة المصرية الأولى، شقيقتها التؤام بصحة جيدة، ولم يتم التعرف على مصدر الإصابة، مشيرًا إلى أنه، وزوجته بحالة صحية جيدة، ولم يتعرض لأي إصابة مرتبطة بكورونا.

وذكر أن، ابنته عانت من ارتفاع درجة الحرارة، مضيفًا:" ذهبت بها إلى الطبيب وأخبرني أن لديها نقص أوكسجين قبل إجراء أشعة مقطعية ثم بإجراء المسحة كشفت إيجابية الإصابة، وتم حجزها لمدة 16 يومًا في الحضانة والمسحة الأخيرة أثبتت سلبية التحاليل".

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