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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 892 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:23 ص
وفيات كورونا بالبرازيل
وفيات كورونا بالبرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 892 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد، مقابل 909 حالات في إحصائية أمس السبت.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 21704 حالات، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 850514.

ويشير هذا العدد إلى تراجع ملموس في الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل على أساس يومي، ويأتي بعد أن سجلت في البلاد في إحصائية يوم 9 يونيو 32091 حالة، وفي 10 يونيو 32913، وفي 11 يونيو 30412، وفي 12 يونيو 25982.

كما ذكرت الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بواقع 892 حالة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 42720 شخصًا.

وشهد مؤشر الوفيات اليومية انخفاضا خلال عدة أيام ماضية، حيث سجلت في البلاد يوم 9 يونيو 1272 حالة، وفي 10 يونيو 1274، وفي 11 يونيو 1239، وفي 12 يونيو 909.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية مع ذلك بأن حصيلة المتعافين من الفيروس وصلت إلى نقطة 427610 حالات.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.

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