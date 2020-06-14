حقيقة إصابة مخرج مسلسل «النهاية» بفيروس كورونا

كشفت المؤلفة والإستايليست إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، عن حقيقة الحالة الصحية للمخرج ياسر سامي مخرج مسلسل "النهاية"، نافية إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقالت "إنجي" عبر رسالة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ياسر سامي مخرج مسلسل النهاية محتاج لدعواتكم.. التهاب رئوي حاد.. حالته اتحسنت بس لسة مش مستقرة".وتابعت: "أنا شاهدة هو قد أيه جه على صحته في التصوير عشان مسلسل النهاية يطلع بجودة عالية تكون عند حسن ظن الجمهور.. ربنا يشفيك يا ياسر يارب ويعافيك ويخليك لمراتك وبناتك وتقوم بالسلامة تمتع الناس بشغلك.. وربنا يشف كل مريض ويسترها مع الجميع يارب".وكان قد شارك المخرج ياسر سامي في رمضان الماضي بمسلسل "النهاية" الذي قام ببطولته الفنان يوسف الشريف وشاركت الكاتبة إنجي علاء بالعمل بتصميم الملابس، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.