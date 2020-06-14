النائبة مايسة عطوة تكشف عن إصابة زوجها بفيروس كورونا

نشرت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خبر إصابة زوجها بفيروس كورونا (كوفيد-١٩)، وذلك من خلال صفحتها على «الفيس بوك»، تحت هاشتاج «يوميات زوجة في زمن كورونا».وقالت «عطوة»، إنها رأت أن اليوم هو الوقت المناسب للإعلان فيه عن إصابة زوجها بالفيروس اللعين، وأنهم اكتشفوا ذلك برغم عدم ظهور أعراض عليه سوى الشعور بهمدان في الجسم، وعدم رغبة في الأكل والشرب، وبعد عمل إشاعة مقطعية على الصدر فوجئت بإصابته بالفيروس إصابة خفيفه تم السيطرة عليها في البداية.وأكدت أنها وجدت صعوبة شديدة في أن تجد لزوجها مكان في مستشفى حتى بعد تواصلها مع وزيرة الصحة بالرغم من أنها كانت تجد أماكن للأشخاص الذين كانوا يستقصدونها، وفي النهاية وجدت سرير في مستشفى خاص إلا أنها فضلت العزل المنزلي.وأضافت «عطوة»، أنها قررت أن تخوض تجربة العزل المنزلي، وبالرغم من أن بناتها طلبن منها أن تنعزل هى وزوجها كلًا منهما في غرفة بمفرده، إلا أنها رفضت ذلك، وقررت أن تجلس معه في نفس الغرفة قائلة: «إما هنعيش سوىا أو هنموت سوا».وأكدت «عطوة»، أنها لم تغادر الغرفة هي وزوجها لمدة ١٤ يومًا، وبعد مرور المدة الكافية جميع أفراد المنزل عملوا الفحوصات والإشاعات اللازمة، ومن الله عليهم بالشفاء، موجهة النصيحة للجميع بأن يحافظوا على أنفسهم ويلزموا منازلهم ويتبعوا إرشادات وزارة الصحة.