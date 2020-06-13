تفاصيل اجتماع قيادات المجتمعات العمرانية بوزير الإسكان

كشف مصدر مسؤول في المجتمعات العمرانية عن كواليس اجتماع رؤساء المدن وقيادات المجتمعات العمرانية مع وزير الاسكان الذي أقيم اليوم السبت بالقاعة الرئيسية بجهاز مدينة بدر.أضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لـ«الدستور» أنه تم اجتماع لجنة تنسيق، بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور اللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على مكتب الوزير والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية وعبد المطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والدكتور عبد الخالق إبراهيم، المستشار الفني لوزير الإسكان والمهندسة رجاء فؤاد عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات.أشار المصدر إلى أن الاجتماع شهد حضور محمد أنور سيد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية وكمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن وعلاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن وجمال طلعت مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بحضور رؤساء أجهزة المدن الجديدة ونخبة من قيادات الوزارة لمدينة بدر بمقر جهاز المدينة.أكد الوزير، خلال الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على قانون التصالح وأهمية انتهاء المشروعات فى المواعيد المقررة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على جودة أعمال التشطيبات فى الإسكان الاجتماعي وجميع المشروعات التى تنفذها الهيئة أو تشرف على تنفيذها.وقال المصدر إنه تم المرور على مواقع مشاريع الإسكان الاجتماعي بحدائق العاصمة، وتم المرور على الحي السابع والتنبيه على الشركات المنفذة، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال (الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع)، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية.أشار المصدر إلى أن جهاز مدينة بدر قام بتطهير وتعقيم المبنى قبل الاجتماع ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كما تم الالتزام بالتباعد بين رؤساء الأجهزة داخل القاعة بالمسافات الاحترازية للوقاية من الفيروس والالتزام بارتداء الكمامة والقفزات الطبية والمداومة على تعقيم القاعة خلال فترة الاجتماع.